Рублев — о турнире в Мадриде: «Контроль над эмоциями помог мне добраться до финала»

Россиянин Андрей Рублев прокомментировал выход в финал турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

8-я ракетка мира победил американца Тэйлора Фритца (6:4, 6:3) в полуфинале.

«В начале матча я был очень зажатым, позволял себе легкие ошибки, но это теннис. После брейка от Фритца я подумал, что это только начало, впереди длинный сет. И [дальше], по-моему, в первых трех розыгрышах он ни разу не сделал первую подачу», — сказал Рублев после игры.

Россиянин отметил, что его главной чертой в этом турнире можно назвать психологическую устойчивость.

«Контроль над эмоциями помог мне добраться до финала», — добавил он.

В финале Мадрида-2024 Рублев встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия, 30).