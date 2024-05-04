Рублев: «За карьеру я получил много предупреждений. Знаю, что должен быть спокойнее»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился мыслями о своем поведении на корте во время матчей, вспомнив инцидент на турнире в Дубае.

«За свою карьеру я получил много предупреждений. Я знаю, что мне следует быть спокойнее. Помимо Дубая, были и другие места, где я был на грани того, чтобы сделать что-то плохое, и мне повезло, что все закончилось хорошо. Мне хочется думать, что я учусь не только на предупреждениях, но и на своем опыте, через какие бы ситуации я ни проходил», — приводит пресс-служба АТР слова Рублева.

Рублеву присудили техническое поражение в полуфинальном матче турнира в Дубае против представителя Казахстана Александра Бублика за мат в отношении линейного судьи. После матча россиянин подал апелляцию на решение о лишении его очков и призовых за весь турнир. В итоге апелляционный комитет вернул ему 200 очков за победу в 1/4 финала соревнования.