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Сегодня, 10:26

Селиваненко назвал знаковой победу Рублева над Алькарасом на турнире в Мадриде

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко не считает сенсационной победу россиянина Андрея Рублева над третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира в Мадриде.

«Я бы назвал эту победу знаковой. Как с точки зрения преодоления барьера одного из сильнейших в туре, так и уверенности в собственных силах. Но не стал бы использовать слово «сенсация» в отношении любого результата между игроками первой десятки», — цитирует Селиваненко LiveResult.

В полуфинале «мастерса» в Мадриде Рублев сыграет против американца Тэйлора Фритца. Матч между ними пройдет 3 мая.

Источник: LiveResult
Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
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