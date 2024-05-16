Пивоварова оценила выступление российских теннисистов в турнире в Риме

Известная российская теннисистка Анастасия Пивоварова прокомментировала выступление россиян на «мастерсе» в Риме.

«Честно говоря, для меня не было никаких сюрпризов. Андрей Рублев не в оптимальном состоянии, он полностью выложился в Мадриде. Что касается Медведева, у него сейчас идет спад в игре. Непонятно, за счет чего ему дальше играть, потому что он уже не держит оборону, как «автобус» на задней линии и часто ошибается. Карен Хачанов не очень стабильно играет, периодически показывает высокий уровень. Бывают у него спады, поэтому в мужской сетке особых сенсаций не было», — цитирует Пивоварову LiveResult.ru.

Рублев в третьем круге турнира в Риме проиграл французу Александру Мюллеру. Медведев в четвертом круге уступил американцу Томми Полу, а Хачанов на той же стадии вылетел от чилийца Алехандро Табило.