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Сегодня, 16:59

Пол обыграл Хуркача и вышел в полуфинал «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
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Американец Томми Пол победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Риме — 7:5, 3:6, 6:3.

Матч длился 2 часа 44 минуты. Пол реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов за игру. Хуркач — 6 из 18.

14-й «сеяный» на турнире Пол вышел в полуфинал и встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 6) — Николас Харри (Чили, 21).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США, 14) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 7:5, 3:6, 6:3

Теннис
Хуберт Хуркач
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