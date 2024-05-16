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16 мая, 22:49

Харри обыграл Циципаса и вышел в полуфинал «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
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Чилиец Николас Харри победил грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Риме — 3:6, 7:5. 6:4.

Матч длился 2 часа 42 минуты. Харри на игру реализовал 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. У Циципаса — 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

Харри вышел в полуфинал «мастерса» и встретится с американцем Томми Полом.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Николас Харри (Чили, 21) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 3:6, 7:5, 6:4

Теннис
Стефанос Циципас
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