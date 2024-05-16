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Ольховский: «Не считаю провальным выступления россиян на «мастерсе» в Риме»

Руслан Минаев
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Финалист «Ролан Гаррос» в парном разряде Андрей Ольховский поделился мнением о выступлениях россиян на «мастерсе» в Риме.

«Не считаю провальным выступление наших теннисистов. Проиграли достаточно достойным ребятам и проиграли в борьбе. Такое бывает и никакой трагедии в этом нет. Я бы не сказал, что в этом есть какая-то проблема, потому что все матчи были близкие», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В мужском одиночном разряде Карен Хачанов дошел до четвертого круга, Андрей Рублев выбыл в третьем круге, а Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Ольховский
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