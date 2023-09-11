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Сегодня, 09:50

Джокович вышел на первое место в рейтинге ATP, Медведев остался на третьем месте

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович вернулся на первое место в рейтинге ATP.

36-летний Джокович, обыгравший в финале US Open россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6 (7:5), 6:3), лидирует в списке с 11795 очками. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас (8535), третьим идет Медведев (7280).

Андрей Рублев, дошедший до четвертьфинала US Open, поднялся с 8-го на 6-е место в рейтинге.

Рейтинг АТР от 27 августа:

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11795

2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 8535

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7280

4 (4). Хольгер Руне (Дания) — 4710

5 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4615

6 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515

7 (6). Янник Синнер (Италия) — 4465

8 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3955

9 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 3560

10 (12). Александр Зверев (Германия) — 3030

15 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2135

56 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 902

63 (77). Аслан Карацев (Россия) — 853

86 (83). Александр Шевченко (Россия) — 705

Даниил Медведев и&nbsp;Новак Джокович. Джокович взял реванш у Медведева на US Open. Россиянин упустил шанс переломить ход финала

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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