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13 мая, 22:55

Руне уступил Баэсу в третьем круге «мастерса» в Риме

Алина Савинова
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Представитель Дании Хольгер Руне в трех сетах проиграл Себастьяну Баэсу из Аргентины в третьем круге турнира в Риме — 6:2, 2:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут.

В следующем круге Баэс сыграет против Хуберта Хуркача из Польши.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Себастьян Баэс (Аргентина, 17) — Хольгер Руне (Дания, 10) — 2:6, 6:2, 6:3

Теннис
Хольгер Руне
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