Руне уступил Баэсу в третьем круге «мастерса» в Риме
Представитель Дании Хольгер Руне в трех сетах проиграл Себастьяну Баэсу из Аргентины в третьем круге турнира в Риме — 6:2, 2:6, 3:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут.
В следующем круге Баэс сыграет против Хуберта Хуркача из Польши.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Себастьян Баэс (Аргентина, 17) — Хольгер Руне (Дания, 10) — 2:6, 6:2, 6:3
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