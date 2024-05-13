Руне уступил Баэсу в третьем круге «мастерса» в Риме

Представитель Дании Хольгер Руне в трех сетах проиграл Себастьяну Баэсу из Аргентины в третьем круге турнира в Риме — 6:2, 2:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут.

В следующем круге Баэс сыграет против Хуберта Хуркача из Польши.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Себастьян Баэс (Аргентина, 17) — Хольгер Руне (Дания, 10) — 2:6, 6:2, 6:3