Хачанов сыграет с Табило в 1/8 финала турнира в Риме 14 мая

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет против представителя Чили Алехандро Табило в матче 1/8 финала турнира в Риме (Италия). Их встреча начнется в 12.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Хачанов — Табило можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим ниже несколько вариантов — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

27-летний Хачанов является 18-й ракеткой мира. Ранее, 12 мая, в третьем круге турнира в Риме россиянин победил в двух сетах аргентинца Франсиско Черундоло (6:2, 6:4). 26-летний Табило находится на 32-м месте в рейтинге ATP. Чилиец в предыдущей стадии турнира прошел немца Янника Ханфманна — 6:3, 7:6 (7:4).

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