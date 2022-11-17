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Медведев — о семи поражениях подряд от игроков из топ-10: «Это означает, что я должен играть лучше»

Медведев высказался о семи поражениях подряд от теннисистов из топ-10
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что у него семь поражений подряд от игроков, занимающих места в первой десятке рейтинга ATP.

«Мне все равно. Мне все равно, играю ли я с теннисистом из топ-10 или нет. Но с точки зрения тенниса сложнее играть с игроком из топ-10. Это означает, что я должен играть лучше в теннис против этих парней. Это то, что я попытаюсь сделать в следующий раз, потому что у меня нет другого выбора», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

Ранее россиянин проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1) и лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира АТР. В заключительном для себя матче в турнире Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Источник: Tennis Majors
Теннис
Даниил Медведев
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