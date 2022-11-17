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Сегодня, 07:32

Циципас заявил, что матч против Рублева будет для него трудным вызовом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча с россиянином Андреем Рублевым на групповой стадии Итогового чемпионата ATP.

Из «Красной группы» в плей-офф турнира уже вышел серб Новак Джокович, а второе место в пятницу, 18 ноября, разыграют Циципас и Рублев.

«У нас с ним было много сражений. Я хочу стараться бороться как можно больше и показать, на что способен мой теннис. Игра против него будет трудным вызовом, и мне наверняка нужно хорошо отдохнуть и проявить ту интенсивность, которую я проявил в сегодняшнем матче против Медведева, и терпеливо ждать, чтобы шаг за шагом показать все лучшее, что есть в моем теннисе», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

В ночь на 17 ноября греческий теннисист обыграл Даниила Медведева со счетом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1). Россиянин после этого поражения лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира.

Источник: Tennis Majors
Теннис
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
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