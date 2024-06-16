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Париж-2024

16 июня, 23:17

Алькарас: «Выиграть медаль с Надалем на Олимпиаде — моя мечта»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что думает о возможности выступить с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем на Олимпиаде в Париже в парном разряде.

«Я очень рад сыграть со своим кумиром, для меня это прекрасная возможность насладиться этим моментом. Я никогда не думал, что буду играть с Рафой на Олимпийских играх. Он очень хорошо знает, что такое «Ролан Гаррос». Я думаю, он научит меня, как со всем справляться. Я молодой парень, которому нужно расти, как игроку и личности. Когда он рядом со мной, играет в парном разряде, тренируется... Это моя первая Олимпиада, будет много нового. Выиграть с ним медаль — моя мечта», — заявил Алькарас.

38-летний Надаль дважды становился олимпийским чемпионом: в одиночном разряде в Пекине-2008 и в парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016. Для 21-летнего Алькараса это будут дебютные Игры.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Большинство спортивных состязаний Олимпиады-2024 пройдут на территории Парижа.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/it-would-be-a-dream-for-me-to-win-a-medal-with-him-alcaraz-shares-excitement-for-olympic-doubles-with-nadal
Теннис
Олимпиада
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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