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Виландер: «Алькарас может стать следующим Джоковичем»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер прокомментировал победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса над немцем Александром Зверевым в финале Открытого чемпионата Франции-2024.

21-летний Алькарас стал самым молодым чемпионом «Ролан Гаррос» после соотечественника Рафаэля Надаля в 2007-м.

«Честно говоря, думаю, что Зверев был немного пассивным, он позволил Карлосу слишком долго навязывать свою игру. Мы видим уже трехкратного чемпиона турниров «Большого шлема». Он может стать следующим Новаком Джоковичем. Сейчас Карлос Алькарас очень нужен нашему спорту. Но чтобы быть великим, ему нужно продолжать выигрывать, может быть, по одному «мэйджору» каждый год. Если он это сделает, то останется на вершине и во многом изменит наш вид спорта, потому что он — глоток свежего воздуха», — заявил Виландер.

После «Ролан Гаррос» итальянец Янник Синнер стал первой ракеткой мира. Алькарас поднялся на вторую строчку мирового рейтинга, обойдя 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

Источник: https://www.tennis365.com/tennis-news/carlos-alcaraz-could-be-next-novak-djokovic-french-open-roland-garros
Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
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