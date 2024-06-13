Надаль подтвердил, что пропустит Уимблдон в 2024 году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон в 2024 году.

«Мне грустно, что я не смогу ощутить прекрасную атмосферу Уимблдона в этом году, которая всегда будет в моем сердце, а также не смогу быть со всеми британскими болельщиками, которые всегда меня так поддерживали. Я буду скучать по ним всем», — сказал Надаль на пресс-конференции.

38-летний испанец также заявил, что примет участие в Олимпийских играх в Париже и сыграет в парном разряде с Карлосом Алькарасом.

Надаль дважды становился олимпийским чемпионом: в одиночном разряде в Пекине-2008 и в парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.