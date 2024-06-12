Федерер: «Я не оказал Джоковичу уважения, которого он заслуживал»

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер сделал откровенное признание по поводу его взаимоотношений с Новаком Джоковичем на старте карьеры серба.

«Я не оказал Новаку уважения, которого он заслуживал, из-за его технических недостатков. Мне казалось, что у него был слишком сильный захват форхенда, а бэкхенд не такой плавный, как сейчас. Но потом Новак очень хорошо скорректировал эти вещи и стал словно монстром на корте», — приводит Tennis World слова Федерера.

Также швейцарец рассказал об отношении его фанатов к сербскому теннисисту.

«Нас с Рафой очень любили, поэтому когда Новак появился, многие говорили: «Нам не нужен третий парень». Сначала он не очень нравился моим болельщикам, потому что те думали: «Роджер делает это с наибольшей легкостью». А потом Новак показал сильный характер и невероятное желание победить любой ценой», — добавил он.

Джокович занимается теннисом с четырех лет. Свою международную карьеру он начал в 14 лет — в этом возрасте серб выиграл чемпионаты Европы в одиночном, парном и командном разрядах.

37-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Всего на его счету 99 титулов АТР (из них 98 — в одиночном разряде). На данный момент серб занимает третье место в мировом рейтинге.