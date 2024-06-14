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Сегодня, 19:54

Де Минаур обыграл Раонича и вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийский теннисист Алеус Де Минаур в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе обыграл канадца Милоша Раонича со счетом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету 25-летнего австралийца 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В полуфинале Де Минаур встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Гейс Брауэр (Нидерланды).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 690 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алекс Де Минаур (Австралия, 1) — Милош Раонич (Канада) — 7:5, 6:2

Милош Раонич
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