Де Минаур обыграл Раонича и вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Австралийский теннисист Алеус Де Минаур в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе обыграл канадца Милоша Раонича со счетом 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету 25-летнего австралийца 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В полуфинале Де Минаур встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Гейс Брауэр (Нидерланды).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 690 135 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алекс Де Минаур (Австралия, 1) — Милош Раонич (Канада) — 7:5, 6:2
Новости