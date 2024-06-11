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Алькарас: «Смогу ли я выиграть 24 турнира «Большого шлема»? Надеюсь на это»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свои шансы сравняться с сербом Новаком Джоковичем по количеству побед в турнирах «Большого шлема».

37-летний Джокович наряду с Маргарет Корт является рекордсменом по титулам «Шлемов» в одиночном разряде среди мужчин и женщин — 24.

«Верю ли я, что смогу выиграть 24 турнира «Большого шлема»? Не знаю, но я надеюсь на это. Когда я разговаривал с Хуаном Карлосом [тренер Алькараса] перед финалом, он сказал мне: «Ты будешь бороться за свой третий титул «Большого шлема», и ты знаешь, насколько сложно выиграть «мэйджор», а у Джоковича их 24». Это невероятно. Сейчас я не могу об этом думать. Я просто хочу продолжать идти вперед и посмотрим, сколько турниров «Большого шлема» я выиграю до конца карьеры. Надеюсь, я доберусь до 24», — приводит Tennis World слова Алькараса.

9 июня 21-летний Алькарас победил немца Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2). Благодаря этой победе он поднялся на второе место в рейтинге АТР.

Алькарас одержал третью в карьере победу на турнирах «Большого шлема». Ранее испанец становился победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023).

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/145368/carlos-alcaraz-gets-brutally-honest-on-if-he-can-reach-novak-djokovic-s-24-slams/
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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