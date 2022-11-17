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Сегодня, 14:18

Чесноков считает, что у Медведева появляется тенденция в ключевые моменты делать двойные ошибки

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал выступление российского теннисиста Даниила Медведева в матче против грека Стефаноса Циципаса.

«У Медведева появляется тенденция в кульминационные моменты делать двойные ошибки на своей подаче. Я расстроился, он вел и подавал на матч, но потом допустил двойную ошибку, позже Циципас хорошо принял, обидное поражение. Борьба была равная, до последнего мяча, Циципас сейчас находится в очень хорошей форме. Матч Медведева против [Новака] Джоковича уже нечего комментировать, я бы хотел видеть там какую-то интригу, но Медведев уже потерял шансы на выход в полуфинал, а Джокович себе его обеспечил», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Ранее россиянин проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1) и лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира АТР. В заключительном для себя матче в турнире Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Источник: https://tass.ru/sport/16355727
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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