Надаль: «Я давно не чувствовал себя готовым тренироваться и играть так, как мне бы хотелось»

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал, что последние два года были для него трудными.

«Последние два года были трудными, я прошел через многие моменты, особенно после операции на бедре и проблем с животом. Травмы в Австралии, огорчили меня. Я уже давно не чувствовал себя готовым тренироваться и играть так, как мне бы хотелось, но есть положительная динамика в последнее время. Я приехал на «Ролан Гаррос», возможно, в лучший момент за последние два года», — приводит слова Надаля Punto de Break.

12 июня стало известно, что Надаль сыграет на Олимпиаде-2024 в Париже в одиночном разряде и в парном с Карлосом Алькарасом. На следующий день 38-летний испанец сообщил, что пропустит Уимблдон в 2024 году.