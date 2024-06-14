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Сегодня, 20:42

Музетти вышел в полуфинал турнира в Штутгарте после отказа Бублика продолжать встречу

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Штутгарте обыграл Александра Бублика из Казахстана.

Встреча завершилась досрочно при счете 4:6, 6:1, 1:0 после отказа Бублика продолжать встречу.

В полуфинале Музетти встретится с соотечественником Маттео Берреттини.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 734 915 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Александр Бублик (Казахстан, 3) — 4:6, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока

Александр Бублик
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