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Сегодня, 20:00

Медведев и Сафиуллин проиграли в квалификации парного турнира в Галле

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Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин уступили в первом круге квалификации дуэту Юки Бхамбри (Индия) — Альбано Оливетти (Франция) на турнире ATP-500 в Галле.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Россияне восемь раз подали навылет, совершили три двойные ошибки и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету их оппонентов три эйса, одна двойная и один реализованный брейк из двух возможных.

Основной турнир в Галле состоится с 17 по 23 июня.

Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
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