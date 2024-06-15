Медведев: «Не мне говорить, правильно ли участвовать в Олимпиаде в качестве нейтрального спортсмена»

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мыслями о том, что отечественные спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе.

«Я ехал в Токио с относительно небольшой мотивацией, как на обычный турнир АТР-тура. Но на самом деле меня очень впечатлила атмосфера, проживание в олимпийской деревне. И теперь мне не терпится повторить этот опыт. Не мне говорить, правильно ли участвовать в качестве нейтрального спортсмена, но я поеду на Игры для себя и выложусь по максимуму», — приводит пресс-служба АТР слова Медведева.

13 июня стало известно, что ITF допустила всех россиян к участию в Олимпиаде в Париже. Согласно рейтингу, на Игры у мужчин должны отправиться Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Однако позже официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил, что организация продолжает процесс проверки соответствия российских и белорусских теннисистов нейтральному статусу.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.