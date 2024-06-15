Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 14:38

Рублев пропустит Олимпиаду в Париже

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Мама российского теннисиста Андрея Рублева Марина Марьенко сообщила, что сын не будет участвовать в Олимпийских играх в Париже.

«Да, Андрей не поедет на Игры в Париж. Сама только недавно узнала от него, что он не будет участвовать на Олимпиаде. Но он не сказал, почему. У него, конечно, было желание участвовать на этом турнире», — цитирует Марьенко Sport24.

Мать теннисиста отметила, что точных причин не знает, но допускает, что из-за курса лечения Рублева.

13 июня стало известно, что ITF допустила всех российских теннисистов к участию в Олимпийских играх в Париже.

Согласно рейтингу, на Олимпиаду в Париже у мужчин должны отправиться Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-656564-andrey-rublev-propustit-olimpiadu-v-parizhe
1
Читайте также
Названы главные звезды Евро-2024
Олимпийская чемпионка Щербакова покинула группу Тутберидзе
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались в больнице
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Украинские СМИ сообщили об убийстве в Виннице двух блогерш
Сийярто сообщил о принятии ЕС условий Венгрии о вступлении в объединение Украины
Популярное видео
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские тхэквондисты не вошли в первый список спортсменов, допущенных до Олимпиады

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости