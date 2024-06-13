В МОК рассказали, что продолжают процесс проверки нейтрального статуса российских теннисистов

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает процесс проверки соответствия Официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил, что организация продолжает процесс проверки соответствия российских и белорусских теннисистов нейтральному статусу.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех россиян к участию в Олимпиаде в Париже.

«На данном этапе процесс проверки продолжается. Думаю, что решение будет скоро объявлено. Очевидно, что они должны быть, но я думаю, что в течение нескольких дней будет сделано предварительное объявление», — цитирует Адамса ТАСС.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.