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Париж-2024

Сегодня, 17:27

ITF допустила всех российских теннисистов к участию в Олимпийских играх в Париже

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех россиян к участию в Олимпиаде в Париже.

Он отметил, что на согласование в ITF были отправлены фамилии всех игроков, которые вошли в первую сотню.

«Мы получили ответ, что они не вызвали никаких нареканий. Теперь до 19 июня отправим в ITF окончательную заявку. С МОК ее будет согласовывать сама международная федерация», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».

Согласно рейтингу на Олимпиаду в Париже у мужчин должны отправиться Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240613/tennis-1952644011.html
Теннис
Даниил Медведев
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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