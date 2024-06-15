Надаль: «Готов стать для Алькараса хорошим напарником»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что постарается не подвести соотечественника Карлоса Алькараса на Олимпиаде в Париже. Спортсмены выступят на Играх в парном разряде.

«Я постараюсь приехать максимально подготовленным. Я давно не играл в парном разряде, но Карлос переживает фантастический момент после победы в Париже, поэтому я постараюсь приехать в лучших кондициях, насколько это возможно. Готов стать для него хорошим напарником», — приводит слова Надаля Punto de Break.

38-летний Надаль дважды становился олимпийским чемпионом: в одиночном разряде в Пекине-2008 и в парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.