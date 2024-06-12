Алькарас: «Не имеет значения, чего я достиг в 21 год, если я застопорюсь»

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о том, считает ли он себя лучше 21-летних Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

«Я смотрел видео с ними в моем возрасте, но в некоторых моментах я не могу сравниться с ними, когда они были моего возраста. Как я всегда говорил, не имеет значения, чего я достиг в 21 год, если я застопорюсь. В конце концов, я хочу продолжать расти, чтобы достичь того уровня, на котором до недавнего времени находились Джокович, Рафа и Федерер. Хорошие и великие игроки продолжали совершенствоваться на протяжении всей своей карьеры, пока не достигли расцвета сил в возрасте 37-38 лет», — приводит Sportskeeda слова Алькараса.

9 июня Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале немца Александра Зверева. 21-летний испанский теннисист одержал третью в карьере победу на турнирах «Большого шлема». Ранее он становился победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023). Всего на счету Алькараса 14 титулов АТР.