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Судейство

Судейство

Сегодня, 17:15

«Спартак» встретился с арбитрами РФС и обсудил трактовку спорных эпизодов

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
«Спартак» встретился с судейским корпусом РФС.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» провел встречу с представителями судейского корпуса, чтобы обсудить актуальные рекомендации арбитрам при оценке игровых эпизодов.

Участие в мероприятии принимали глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, его заместитель Николай Иванов, начальник отдела подготовки судей академии РФС Виталий Мешков и инспектор УЕФА Николай Левников.

В частности, были затронуты темы допустимых действий при единоборствах, также обсудили игры рукой, симуляции, назначения и неназначения пенальти.

Ранее ЭСК РФС признала ошибочным решение судьи Левникова не удалять нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
Николай Иванов
Николай Левников
Павел Каманцев
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