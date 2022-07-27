ЭСК РФС признала ошибочным решение судьи Левникова не удалять Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного судьи матча 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:4) Кирилла Левникова не показывать вторую желтую карточку форварду красно-белых Александру Соболеву на 32-й минуте встречи.

Решение комиссии мотивировано тем, что Соболев, вступив в единоборство с футболистом «быков» Вячеславом Литвиновым за верховой мяч, перед прыжком совершил неестественное движение локтем, не думая о безопасности соперника. Это движение привело к контакту Соболева с областью лица Литвинова.

Большинство членов комиссии считают, что действия Соболева должны расцениваться как безрассудные, а главный арбитр должен был показать форварду желтую карточку.

При этом в ЭСК отметили, что дальнейшие действия Соболева в отношении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы являются неспортивным поведением, которое могло привести к ответной реакции и возникновению конфликта между остальными игроками. Комиссия считает, что за это Соболеву тоже нужно было вынести предупреждение.

Также в ЭСК признали верным решение Левникова засчитать гол Романа Зобнина в ворота «Краснодара» на 35-й минуте игры и не увидели очевидной ошибки в решении удалить с поля полузащитника «быков» Александра Черникова на 37-й минуте. В связи с этим комиссия поддержала решение Левникова удалить Черникова, но отметила, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес должен был получить желтую карточку за неспортивное поведение — эксперты считают, что действия футболиста «Краснодара» были спровоцированы тем, что Мозес длительно задержал соперника в области паха.