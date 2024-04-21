«Ростов» — «Спартак»: судья ошибочно не удалил Соболева. Он сможет сыграть с ЦСКА
На 89-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» судья Владимир Москалев ошибочно не вынес предупреждение спартаковцу Александру Соболеву за удар соперника рукой.
Для нападающего желтая карточка стала бы второй в этой игре (первую заработал на 80-й минуте), он был бы удален, получил бы дисквалификацию и пропустил бы перенесенный матч 21-го тура с ЦСКА.
Из-за дисквалификаций дерби со «Спартаком» пропустят армейцы Аббос Файзуллаев, Виллиан Роша и Игорь Дивеев.
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Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
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|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
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|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
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|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
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|20:30
|
Ростов – Спартак
|1 : 5
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|
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
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Константин Тюкавин
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Локомотив
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Константин Тюкавин
Динамо
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Квинси Промес
Спартак
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|И
|К
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|
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
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|1
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|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
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