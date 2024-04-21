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Сегодня, 22:35

«Ростов» — «Спартак»: судья ошибочно не удалил Соболева. Он сможет сыграть с ЦСКА

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 89-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» судья Владимир Москалев ошибочно не вынес предупреждение спартаковцу Александру Соболеву за удар соперника рукой.

Для нападающего желтая карточка стала бы второй в этой игре (первую заработал на 80-й минуте), он был бы удален, получил бы дисквалификацию и пропустил бы перенесенный матч 21-го тура с ЦСКА.

Из-за дисквалификаций дерби со «Спартаком» пропустят армейцы Аббос Файзуллаев, Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

Валерий Карпин и&nbsp;Владимир Слишкович. «Спартак» разгромил «Ростов» в гостях. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:5
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 1 : 5
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Г
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Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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