«Ростов» — «Спартак»: судья ошибочно не удалил Соболева. Он сможет сыграть с ЦСКА

На 89-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» судья Владимир Москалев ошибочно не вынес предупреждение спартаковцу Александру Соболеву за удар соперника рукой.

Для нападающего желтая карточка стала бы второй в этой игре (первую заработал на 80-й минуте), он был бы удален, получил бы дисквалификацию и пропустил бы перенесенный матч 21-го тура с ЦСКА.

Из-за дисквалификаций дерби со «Спартаком» пропустят армейцы Аббос Файзуллаев, Виллиан Роша и Игорь Дивеев.