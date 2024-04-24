«Оренбург» — «Динамо»: Буланов правильно не наказал гостей 11-метровым
На 49-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо (1:2) судья Евгений Буланов быстро поменял позицию и принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота бело-голубых.
В том эпизоде в площади ворот гостей произошел контакт мяча с левой рукой их защитника Фабиана Бальбуэны. Случилось это после того, как динамовец сыграл в мяч правой ногой. В такой ситуации случившееся не считается нарушением правил и пенальти не назначается.
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|1 : 2
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Пари НН – Локомотив
|2 : 3
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|20:30
|
Зенит – Рубин
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|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
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|18:15
|
Факел – Кр. Советов
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