«Оренбург» — «Динамо»: Буланов правильно не наказал гостей 11-метровым

На 49-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо (1:2) судья Евгений Буланов быстро поменял позицию и принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота бело-голубых.

В том эпизоде в площади ворот гостей произошел контакт мяча с левой рукой их защитника Фабиана Бальбуэны. Случилось это после того, как динамовец сыграл в мяч правой ногой. В такой ситуации случившееся не считается нарушением правил и пенальти не назначается.