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Судейство

Сегодня, 15:06

Арбитр Казарцев обслужит матч ЦСКА — «Спартак»

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Василий Казарцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

РФС на своем официальном сайте объявил арбитров на 21-й тур РПЛ.

Василий Казарцев обслужит игру ЦСКА и «Спартака». Артем Чистяков будет работать на встрече «Зенита» и «Рубина». Павел Кукуян рассудит матч «Краснодар» — «Балтика».

24 апреля (среда)

«Оренбург» — «Динамо»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Юрий Баскаков.

«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР— Кирилл Левников; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Рубин»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Дмитрий Семенов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.

«Краснодар» — «Балтика»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Тюмин.

25 апреля (четверг)

«Урал» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мацюра.

«Факел» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Анатолий Цветнов.

ЦСКА — «Спартак»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Олег Соколов.

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Игорь Панин; инспектор — Алексей Резников.

Источник: Сайт РФС
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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