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Судейство

Сегодня, 19:57

В «Рубине» подтвердили, что обратились в КДК по отмене дисквалификации Ашурматову

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ» о возможном обращении в КДК по вопросу отмены дисквалификации защитнику Рустамжону Ашурматову за прямую красную карточку в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

«Клуб обратился в КДК РФС по вопросу отмены дисквалификации Ашурматову? Да, это действительно так», — сказали «СЭ» в пресс-службе казанского клуба.

Ашурматов в этом сезоне провел 19 игр и забил 2 гола. «Рубин» после 24 матчей занимает девятое место в чемпионате России, набрав 33 очка.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Спартак
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