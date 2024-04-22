В «Рубине» подтвердили, что обратились в КДК по отмене дисквалификации Ашурматову

В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ» о возможном обращении в КДК по вопросу отмены дисквалификации защитнику Рустамжону Ашурматову за прямую красную карточку в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

«Клуб обратился в КДК РФС по вопросу отмены дисквалификации Ашурматову? Да, это действительно так», — сказали «СЭ» в пресс-службе казанского клуба.

Ашурматов в этом сезоне провел 19 игр и забил 2 гола. «Рубин» после 24 матчей занимает девятое место в чемпионате России, набрав 33 очка.