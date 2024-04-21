Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 22:14

«Ростов» — «Спартак»: Угальде убегал один на один — почему Москалев не удалил Осипенко

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На 12-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» судья Владимир Москалев зафиксировал нарушение правил со стороны Максима Осипенко, который в центре поля сбил Манфреда Угальде, назначил штрафной удар и вынес ростовчанину предупреждение.

Возник вопрос: спартаковец, не случись фола, мог убежать в одиночку к воротам хозяев поля, почему арбитр не удалил нарушителя, а ограничился желтой карточкой?

Действительно, Угальде выбегал по центру и направлялся в сторону ворот. Он сохранял контроль над мячом. Но смущает расстояние от места, где сфолил Осипенко, до ворот.

На февральском сборе в Турции судьям показали около двух десятков моментов, связанных с трактовкой подобных ситуаций, когда нужно решить, лишился ли футболист явной возможности забить гол. В одном из клипов фол тоже был совершен далеко от ворот. Но, в отличие от ростовского матча, там партнеры нарушителя находились сзади на большом расстоянии. А тут на перехват Угальде мчался Глебов.

Возможно, этот фактор учла судейская бригада, и этим объясняется невмешательство видеоассистентов Василия Казарцева и Сергея Цыганка.

Валерий Карпин и&nbsp;Владимир Слишкович. «Ростов» — «Спартак»: Медина сделал дубль, Карпин заменил Песьякова. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак

Максим Осипенко
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
«Динамо» разгромило «Пари НН» со счетом 4:1 в РПЛ
Источник: в 2021 году китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Ростов» — «Спартак»: видео голов
«Ростов» — «Спартак»: Мартинс довел счет до разгромного
«Ростов» — «Спартак»: Медина забил с пенальти и оформил дубль
«Ростов» — «Спартак»: Медина сделал дубль, Карпин заменил Песьякова. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Тарханов полагает, что в отношении Роши и Дивеева последуют санкции
«Ростов» — «Спартак»: Медина забил после ошибки Песьякова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Спартак»: Мартинс довел счет до разгромного

«Ростов» — «Спартак»: видео голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости