«Ростов» — «Спартак»: Угальде убегал один на один — почему Москалев не удалил Осипенко

На 12-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» судья Владимир Москалев зафиксировал нарушение правил со стороны Максима Осипенко, который в центре поля сбил Манфреда Угальде, назначил штрафной удар и вынес ростовчанину предупреждение.

Возник вопрос: спартаковец, не случись фола, мог убежать в одиночку к воротам хозяев поля, почему арбитр не удалил нарушителя, а ограничился желтой карточкой?

Действительно, Угальде выбегал по центру и направлялся в сторону ворот. Он сохранял контроль над мячом. Но смущает расстояние от места, где сфолил Осипенко, до ворот.

На февральском сборе в Турции судьям показали около двух десятков моментов, связанных с трактовкой подобных ситуаций, когда нужно решить, лишился ли футболист явной возможности забить гол. В одном из клипов фол тоже был совершен далеко от ворот. Но, в отличие от ростовского матча, там партнеры нарушителя находились сзади на большом расстоянии. А тут на перехват Угальде мчался Глебов.

Возможно, этот фактор учла судейская бригада, и этим объясняется невмешательство видеоассистентов Василия Казарцева и Сергея Цыганка.