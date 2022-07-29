Судья Мешков объяснил нападающему «Спартака» Соболеву удаление в матче с «Ахматом» в прошлом сезоне

Футболисты «Спартака» провели встречу с представителями судейского корпуса, на которой обсуждались нюансы современных правил.

Нападающий красно-белых Александр Соболев не упустил момента задать вопрос судье Виталию Мешкокву, который после подсказки ВАР удалил форвард с поля за грубую игру против футболиста «Ахмата».

Соболев: Когда меня удалили с «Ахматом»... Если такой момент снова будет — это красная карточка?

Мешков: Когда произошел наш момент, там был быстрый стык. Я вообще не понял, что там было конкретно. ВАР позвал, потому что у него были конкретные аргументы. Что даже с игрой в мяч ты продолжаешь движение. Та нога, которая на весу, становится после опорной. Динамика — есть. Место контакта — высоко. Красная карточка.