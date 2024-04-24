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Судейство

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«Пари НН» — «Локомотив»: Цыганок ошибочно назначил два пенальти

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На 32-й и 90+1-й минутах матча 21-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Локомотив» (2:3) судья Сергей Цыганок ошибочно назначил 11-метровые удары. В первом случае он неверно оценил единоборство Жерзино Ньямси с Николозом Кутателадзе. Защитник железнодорожников не совершил ничего противоправного, что заставило бы соперника упасть.

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Сложилось впечатление, что перед этим нижегородец оказался в положении «вне игры», что он в момент паса располагался за линией офсайда. Но с помощью виртуальных офсайдных линий во время трансляции было показано, что Кутателадзе не попал в офсайд.

Что касается момента в конце матча, то поначалу Цыганок правильно не указал на 11-метровую отметку. Однако в его действия вмешались Алексей Амелин и Кирилл Левников. После их проверки судья отправился к монитору, где, посмотрев повторы, решил, что Дмитрий Живоглядов сфолил на Владиславе Сарвели. Но нижегородец не ударил соперника, не совершил умышленного или безрассудного действия. Он лишь продолжил движение, смотря в сторону мяча, а не на Сарвели. И, ставя бутсу на газон, наступил на бутсу соперника. В похожих моментах в этом сезоне пенальти не назначались либо признавались назначенными неправильно.

Нужно отметить, что Амелин выполнял функции ВАР впервые за семь месяцев. Его предыдущая игра в такой роли («Ростов» — «Урал») состоялась 29 сентября прошлого года.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
3
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Оренбург – Динамо
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Пари НН – Локомотив
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 0 : 2
24.04 20:30
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