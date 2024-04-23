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Судейство

Сегодня, 22:35

На дерби ЦСКА — «Спартак» назначен выпускник школы ЦСКА

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В судейскую бригаду, которая 25 апреля будет работать на матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» включен выпускник футбольной школы красно-синих Евгений Кукуляк. Он вместе с Виталием Мешковым будет работать в ВАР-центре.

Кукуляка очень редко назначали на игры с участием армейцев в РПЛ. В ноябре 2020-го он работал на матче ЦСКА — «Сочи» (1:1), в марте 2021-го ему неожиданно доверили встречу ЦСКА — «Зенит» (2:3). После этого в качестве судьи игры красно-синих в чемпионате он не обслуживал: только дважды выполнял функции ВАР.

Главным арбитром дерби в четверг будет работать Василий Казарцев. С 9 августа 2020 года, когда состоялся матч «Спартак» — «Сочи» (2:2), едва не завершивший карьеру судьи из Санкт-Петербурга, в чемпионате России он только раз получил назначение в роли рефери на игру с участием красно-белых: «Спартак» — «Крылья Советов» (5:2, 9 октября 2022 года). 21 апреля этого года он выполнял функции ВАР в ходе встречи «Ростов» — «Спартак» (1:5).

Очевидно, что Казарцева старались не назначать на матчи «Спартака». Но сегодня ему дали дерби.

Что касается остальных назначений, нужно отметить, что на игру «Краснодар» — «Балтика» в качестве судьи назначен житель Краснодарского края Павел Кукуян. Отказ от географического принципа в РПЛ произошел впервые. В Кубке России в феврале прошлого года он работал на четвертьфинале ЦСКА — «Краснодар».

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Кукуляк
9
12
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Пари НН – Локомотив
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Зенит – Рубин
 - : -
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Краснодар – Балтика
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
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