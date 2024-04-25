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Судейство

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«Краснодар» — «Балтика»: ВАР Любимов спас бригаду Кукуяна. Гол гостей засчитан правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 89-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Балтика» (3:2) второй ассистент судьи Наиль Сейфетдинов ошибочно зафиксировал положение «вне игры» у Данилы Козлова, который забил второй гол калининградцев.

В момент паса Максима Кузьмина Козлов действительно находился за линией офсайда, но он не мешал соперникам и не влиял на их действия. А мяч к нему затем прилетел от игрока «Краснодара». Причем тот осознанно сыграл в мяч головой, совершив ошибку и сделав передачу сопернику.

В такой ситуации офсайд не фиксируется. Гол должен быть засчитан.

Именно поэтому вмешались видеоассистенты Артем Любимов и Роман Галимов. А судье Павлу Кукуяну хватило 11 секунд, чтобы изучить эпизод на мониторе и вынести вердикт. Взятие ворот было правильно засчитано.

Нужно отметить, что до подхода к монитору Кукуян во время переговоров с ВАР прикрывал рот рукой. Судьям не рекомендуют так поступать. Потому что может возникнуть предположение, что им есть что скрывать, что они делают что-то противоправное.

Футбол
ФК Балтика
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Пари НН – Локомотив
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Краснодар – Балтика
 3 : 2
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Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Спартак
 - : -
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