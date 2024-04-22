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Судейство

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Тер Штеген назвал позором отсутствие системы автоматического определения гола в ла лиге

Руслан Минаев
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Марк-Андре тер Штеген.
Фото Reuters

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал отсутствие системы автоматического определения гола в матче с «Реалом» (2:3) в 32-м туре ла лиги.

Слова голкипера поддержал главный тренер каталонцев Хави.

«Это позор для футбольного мира. Почему нет системы определения голов? В этой индустрии хватает денег, только, видимо, не на главное. Просто стыдно», — сказал вратарь после игры.

На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 32 25 6 1 70-22 81
2
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
13
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
14
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
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Р. Вальекано – Осасуна
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Валенсия – Бетис
 1 : 2
20.04 22:00
Жирона – Кадис
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21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 1 : 1
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Чими Авила

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Реал

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