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Судейство

Сегодня, 13:20

«Ростов» — «Спартак»: Москалев правильно наказал Осипенко пенальти и правильно не удалил его

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Максим Осипенко и Хесус Медина.
Фото ФК «Спартак»

На 57-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (1:5) судья Владимир Москалев принял верное решение, наказав Максима Осипенко 11-метровым ударом и не показав ему желтую карточку. До сих пор поклонники красно-белых спорят по этому поводу, считая, что ростовчанину следовало вынести предупреждение за игру рукой. Для него оно стало бы вторым в матче (первое получил на 12-й минуте) и за ним последовало бы удаление.

Повторю: арбитр абсолютно правильно не вынес второе предупреждение Осипенко. Москалев поступил в соответствии с существующими уже год рекомендациями.

Летом прошлого года «СЭ» уже сообщал, что судейский комитет УЕФА дал новые указания по применению дисциплинарных санкций в ситуациях, когда происходит игра рукой в мяч. Такие инструкции были разосланы судьям, работающим на матчах под эгидой УЕФА.

 
Судья Роман Сафьян показывает желтую карточку. УЕФА дал новые инструкции по применению санкций за игру рукой

Подобные трактовки после этого стали применяться и в российских соревнованиях.

Вот какие указания дали тогда судьям:

«В подавляющем большинстве случаев нарушения правил при навесах в штрафную площадь игра рукой не представляет собой срыв перспективной атаки. Но в некоторых моментах это действительно происходит.

Аналогично в большинстве случаев нарушения правил при ударах по воротам непонятно, летит ли мяч точно в направлении ворот, летит ли он мимо или же он будет перехвачен другими игроками. Многие из таких эпизодов малоперспективны, какие-то — наоборот. Кроме того, подавляющее большинство наказуемых моментов с игрой рукой не возникают из-за намеренной игры в мяч. Они лишь следствие неестественного положения рук.

Трудно определить разницу между перспективными или менее перспективными ситуациями. Представители футбольного сообщества не понимают и не принимают дисциплинарные санкции за нарушения, связанные с игрой рукой, когда такие действия игроков не являются преднамеренными. Последствия также бывают слишком суровыми, когда нарушитель правил уже был ранее предупрежден (речь случаях, когда приходится показывать вторую желтую карточку. — Прим. А.Б.).

Потому, для простоты и последовательности, а также приняв во внимание дух правил, было решено отменить вынесение предупреждений за игру рукой в большинстве случаев, когда наносится удар по воротам. Независимо от того, происходит нарушение за пределами штрафной площади или внутри ее.

Однако в некоторых случаях нарушитель правил должен быть предупрежден за игру рукой. Но предупреждение должно выноситься только когда:

— остановка мяча рукой при ударе по воротам явно происходит умышленно (неспортивно);

— или когда рукой явно прерывается пас другому игроку атакующей команды, в результате чего срывается перспективная атака».

 
Александр Соболев. «Ростов» — «Спартак»: судья ошибочно не удалил Соболева. Он сможет сыграть с ЦСКА

Таким образом, Осипенко правильно продолжил игру на 57-й минуте. А вот спартаковец Соболев, если бы не ошибка Москалева, не должен был остаться на поле на 89-й минуте. Его за удар соперника рукой следовало наказать вторым предупреждением и удалить. После этого он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы дерби с ЦСКА.

Максим Осипенко
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Москалев
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