«Ростов» — «Спартак»: Москалев правильно наказал Осипенко пенальти и правильно не удалил его
На 57-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (1:5) судья Владимир Москалев принял верное решение, наказав Максима Осипенко 11-метровым ударом и не показав ему желтую карточку. До сих пор поклонники красно-белых спорят по этому поводу, считая, что ростовчанину следовало вынести предупреждение за игру рукой. Для него оно стало бы вторым в матче (первое получил на 12-й минуте) и за ним последовало бы удаление.
Повторю: арбитр абсолютно правильно не вынес второе предупреждение Осипенко. Москалев поступил в соответствии с существующими уже год рекомендациями.
Летом прошлого года «СЭ» уже сообщал, что судейский комитет УЕФА дал новые указания по применению дисциплинарных санкций в ситуациях, когда происходит игра рукой в мяч. Такие инструкции были разосланы судьям, работающим на матчах под эгидой УЕФА.
Подобные трактовки после этого стали применяться и в российских соревнованиях.
Вот какие указания дали тогда судьям:
«В подавляющем большинстве случаев нарушения правил при навесах в штрафную площадь игра рукой не представляет собой срыв перспективной атаки. Но в некоторых моментах это действительно происходит.
Аналогично в большинстве случаев нарушения правил при ударах по воротам непонятно, летит ли мяч точно в направлении ворот, летит ли он мимо или же он будет перехвачен другими игроками. Многие из таких эпизодов малоперспективны, какие-то — наоборот. Кроме того, подавляющее большинство наказуемых моментов с игрой рукой не возникают из-за намеренной игры в мяч. Они лишь следствие неестественного положения рук.
Трудно определить разницу между перспективными или менее перспективными ситуациями. Представители футбольного сообщества не понимают и не принимают дисциплинарные санкции за нарушения, связанные с игрой рукой, когда такие действия игроков не являются преднамеренными. Последствия также бывают слишком суровыми, когда нарушитель правил уже был ранее предупрежден (речь случаях, когда приходится показывать вторую желтую карточку. — Прим. А.Б.).
Потому, для простоты и последовательности, а также приняв во внимание дух правил, было решено отменить вынесение предупреждений за игру рукой в большинстве случаев, когда наносится удар по воротам. Независимо от того, происходит нарушение за пределами штрафной площади или внутри ее.
Однако в некоторых случаях нарушитель правил должен быть предупрежден за игру рукой. Но предупреждение должно выноситься только когда:
— остановка мяча рукой при ударе по воротам явно происходит умышленно (неспортивно);
— или когда рукой явно прерывается пас другому игроку атакующей команды, в результате чего срывается перспективная атака».
Таким образом, Осипенко правильно продолжил игру на 57-й минуте. А вот спартаковец Соболев, если бы не ошибка Москалева, не должен был остаться на поле на 89-й минуте. Его за удар соперника рукой следовало наказать вторым предупреждением и удалить. После этого он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы дерби с ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2