Экс-судья Левников объяснил, почему завершившие карьеру арбитры не смогут работать на ВАР

Бывший футбольный судья международной категории Николай Левников высказался против приглашения к ВАР арбитров, которые завершили карьеру.

— Часто в РПЛ жалуются на судейство. Может быть, стоит «реанимировать» бывших авторитетных судей и «посадить их на VAR»?

— Это так кажется, что на VAR могут работать любые в прошлом арбитры. В принципе, знания мы не утратили, но у нас нет практики принятия быстрых решений в стрессовых ситуациях. Это качество через год-два сильно снижается, любой момент я до сих пор смогу в спокойной обстановке объяснить и рассудить правильно, но потрачу на это больше времени, чем прежде. Поэтому УЕФА и ФИФА, проведя эксперименты, пришло к выводу, что использовать бывших арбитров после двух трех лет завершения карьеры не эффективно, — цитирует Левникова «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что ВАР будет работать без офсайдных линий со старта сезона РПЛ.