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Судейство

Сегодня, 21:00

В «Пари НН» заявили о наличии вопросов к работе арбитров в матче с «Локомотивом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» оценил работу арбитров в матче перенесенного 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Вопросы к судьям есть. Мы возьмем небольшой перерыв, чтобы все просмотреть и проанализировать. Но счет это не изменит. Может быть, изменит чью-то совесть. Дай бог, чтобы эта совесть проснулась. Но и на это уповать бессмысленно. Обращение в ЭСК? Если бы это могло что-то изменить... Но мы обязательно обсудим, нужно ли привлечь к этому внимание. В одних случаях пенальти назначаются, в других — нет. Какие-то доли миллиметров наклона тела решают. Очень странно. Но повторюсь, что счет это не изменит. Наверное, люди, которые принимают решения о назначении судей, распределению их по матчам, услышат глас вопиющего в пустыне со стороны команды «Пари НН», — сказал Мелик Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.

«Локомотив» (41) вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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В «Пари НН» считают, что команде не хватило везения в матче против «Локомотива»

«Краснодар» — «Балтика»: хозяева повели в счете
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
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24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
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 - : -
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П
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Максим Глушенков

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 12
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Динамо

 8
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И К Ж
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