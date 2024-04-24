В «Пари НН» заявили о наличии вопросов к работе арбитров в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» оценил работу арбитров в матче перенесенного 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Вопросы к судьям есть. Мы возьмем небольшой перерыв, чтобы все просмотреть и проанализировать. Но счет это не изменит. Может быть, изменит чью-то совесть. Дай бог, чтобы эта совесть проснулась. Но и на это уповать бессмысленно. Обращение в ЭСК? Если бы это могло что-то изменить... Но мы обязательно обсудим, нужно ли привлечь к этому внимание. В одних случаях пенальти назначаются, в других — нет. Какие-то доли миллиметров наклона тела решают. Очень странно. Но повторюсь, что счет это не изменит. Наверное, люди, которые принимают решения о назначении судей, распределению их по матчам, услышат глас вопиющего в пустыне со стороны команды «Пари НН», — сказал Мелик Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.

«Локомотив» (41) вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.