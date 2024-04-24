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Судейство

Сегодня, 15:19

Буланов и Цыганок судят одни и те же команды. РПЛ это устраивает?

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Дебютант РПЛ Евгений Буланов сегодня будет судить свой восьмой матч в чемпионате России-2023/24. Его с завидным постоянством назначают на игры с участием только трех из 16 команд — «Факела» (четыре встречи), «Оренбурга» (три) и «Динамо» (три).

Все матчи Евгения Буланова в роли судьи в чемпионате России-2023/24

5-й тур. «Факел» — «Пари НН» — 2:0

7-й тур. «Оренбург» — «Сочи» — 3:0

11-й тур. «Динамо» — «Факел» — 0:0

17-й тур. «Факел» — «Балтика» — 0:0

20-й тур. «Динамо» — «Ахмат» — 2:0

22-й тур. «Факел» — «Оренбург» — 0:0

23-й тур. «Пари НН» — «Краснодар» — 3:4

21-й тур. «Оренбург» — «Динамо»

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо

Принцип неповторяемости назначений не применяется и в отношении другого новичка сезона — Сергея Цыганка. Рефери, переехавшего из Владивостока в Калининград, словно прикрепили к двум командам — «Рубину» и «Пари НН». У него всего семь назначений в роли судьи в 25 турах. При этом четыре раза достались игры с участием казанской команды, три — нижегородской.

Все матчи Сергея Цыганка в роли судьи в чемпионате России-2023/24

5-й тур. «Рубин» — «Крылья Советов» — 2:1

11-й тур. «Балтика» — «Оренбург» — 1:0

13-й тур. «Пари НН» — «Сочи» — 1:0

15-й тур. «Сочи» — «Рубин» — 0:2

17-й тур. «Динамо» — «Рубин» — 1:0

20-й тур. «Рубин» — «Пари НН» — 0:1

21-й тур. «Пари НН» — «Локомотив»

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 18:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Локомотив

Такая повторяемость устраивает другие клубы РПЛ и представляющую их лигу?

РПЛ
2
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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