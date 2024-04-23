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Судейство

Сегодня, 16:11

Судья Безбородов не получил назначения на 21-й тур. Он не успеет установить рекорд?

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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В списке назначений судей на перенесенный 21-й тур нет Владислава Безбородова. Но получили очередные игры Виталий Мешков и Алексей Амелин — видеоассистенты, работавшие на матче «Зенит» — «Оренбург». Те, кто предложил Безбородову самому оценить эпизод, когда в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с рукой Прохина. Рефери в итоге пенальти так и не назначил. Выходит, руководители департамента судейства РФС сочли его вердикт ошибочным.

Владислав Безбородов. Безбородов ошибочно не назначил пенальти в пользу его бывшей команды — «Зенита»

Затем до окончания чемпионата России-2023/24 останется пять туров. Для создания символического клуба имени рефери из Санкт-Петербурга ему нужно получить назначения судьей в четырех из них — тогда он достигнет рубежа в 300 матчей (сейчас у него 296). Рекорд, возможно, и не вечный, но впечатляющий. Либо (если Безбородов не наберет требуемого числа игр этой весной) придется устанавливать другое достижение — продолжать судить и в сезоне-2024/25, подняв возрастную планку до 52 лет.

РПЛ
Владислав Безбородов
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Баженов рассказал об ожиданиях от матча «Спартака» с ЦСКА
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Зенит

 16
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Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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