Мажич: «Российский менталитет очень похож на сербский. В этом плане мне проще понять происходящее»

Новый глава департамента судейства РФС Милорад Мажич объяснил, почему принял решение работать в России.

«Очень много моментов моей карьеры связано с Россией. Поэтому когда в мае у меня состоялась беседа с президентом РФС господином (Александром) Дюковым, мы очень быстро нашли общий язык, поняли, что у нас общие взгляды. После этой короткой встречи я понял, что лучшим вариантом для продолжении моей карьеры будет приезд в Россию.

Россия — самая большая страна в мире, здесь очень высокий уровень соревнований. Это очень значимая страна в футболе и в судейском компоненте в частности.

А еще российский менталитет очень похож на сербский. В этом плане мне проще понять все происходящее здесь», — цитирует Мажича пресс-служба РФС.

Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев.