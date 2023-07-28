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Судейство

Судейство

Сегодня, 18:27

Мажич рассказал о будущем Безбородова и других возрастных арбитров РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич высказался о будущем возрастных арбитров, которые работают в РПЛ.

«Да, Владиславу Безбородову пятьдесят лет, это скорее исключение из правил. Однако, опытные арбитры очень важны, особенно для молодежи. Возможно, они быстро прогрессируют, но пока не способны удерживать планку на протяжении длительного времени. Поэтому наши опытные судьи помогут своим молодым коллегам быстрее расти», — цитирует Мажича официальный сайт РФС.

Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

Источник: Сайт РФС
Футбол
РФС
Владислав Безбородов
Милорад Мажич
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