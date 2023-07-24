Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Судейство

Судейство

Сегодня, 12:23

Экс-судья Егоров поделился мнением о Чакыре в ЭСК РФС

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал включение турецкого судьи Джюнейта Чакыра в ЭСК РФС.

«Улучшится ли судейство после его прихода? Ну, как я вам могу сказать, улучшится ли судейство? Знаю, что приходят специалисты, профессионалы, только закончившие судить, то есть, они наверняка внесут какую-то. Ну, я считаю, что наши преподаватели не слабее, ну, все-таки наше руководство российского футбольного союза думают, что импортные ребята принесут нам больше, но как показывает практика, мы видели очень много специалистов, и венгерских, и итальянских, и испанских. Не знаю, стали лучше судить или не стали», — цитирует Егорова «ВсеПроСпорт».

Чакыр работал арбитром на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также судил финал Лиги чемпионов. В 2021 году он занял второе место в рейтинге лучших арбитров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В 2022 году Чакыр завершил судейскую карьеру.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/07/21/eks-sudja-egorov-pro-chakyra-v-esk-rfs-nasha-shkola-nichem-ne-slabee-my-priglashali-mnogo-importnyh-specialistov-a-luchshe-sudit-ne-stali
РФС
Джюнейт Чакыр
1
0
Читайте также
«Спартак» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Хлусевича
Золотую медаль Олимпиады-1980 фигуриста Зайцева продали на аукционе в США за 94 тысячи долларов
На следовавшем в РФ для погрузки зерна иностранном судне обнаружены следы взрывчатки
По факту ЧП в ТЦ «Времена года» задержан главный инженер
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

1-й тур РПЛ пройдет без арбитра Кукуляка. Его наказали за матч в «Тюмени»?
Новости
RSS RSS
Все новости