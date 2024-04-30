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Судейство

Сегодня, 06:55

Тренер «Валенсии» Бараха: «Не понимаю судей. Во втором голе «Барсы» был офсайд»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха подвел итог поражению от «Барселоны» (2:4) в матче 34-го тура ла лиги.

«Думаю, в эпизоде [со вторым голом] был активный офсайд [у Фермина Лопеса]. Не знаю, как правильно оценить. Все происходит очень быстро, я не понимаю, что решает рефери. Они что-то обсуждают и говорят, что был гол. Футболист «Барселоны» сделал такое движение, будто он хочет дотянуться до мяча», — сказал тренер после игры.

«Барселона» (73 очка) поднялась на второе место в ла лиге. «Валенсия» (47) идет восьмой в турнирной таблице.

Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
Рубен Бараха
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Барселона 33 22 7 4 68-39 73
3
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 33 16 10 7 53-33 58
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 33 10 13 10 41-45 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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38 тур
26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 1
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 0 : 2
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 1 : 3
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 3 : 0
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 3 : 1
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 1 : 1
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 3 : 0
28.04 19:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 3 : 0
28.04 22:00
Бетис – Севилья
 1 : 1
29.04 22:00
Барселона – Валенсия
 4 : 2
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 19
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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