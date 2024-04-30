Тренер «Валенсии» Бараха: «Не понимаю судей. Во втором голе «Барсы» был офсайд»

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха подвел итог поражению от «Барселоны» (2:4) в матче 34-го тура ла лиги.

«Думаю, в эпизоде [со вторым голом] был активный офсайд [у Фермина Лопеса]. Не знаю, как правильно оценить. Все происходит очень быстро, я не понимаю, что решает рефери. Они что-то обсуждают и говорят, что был гол. Футболист «Барселоны» сделал такое движение, будто он хочет дотянуться до мяча», — сказал тренер после игры.

«Барселона» (73 очка) поднялась на второе место в ла лиге. «Валенсия» (47) идет восьмой в турнирной таблице.