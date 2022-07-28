Баринов заявил, что закроет Клаудиньо в матче с «Зенитом». Принесет ли это успех «Локомотиву»?
Противостояние «Зенита» и «Локомотива» в последние годы стало одним из самых принципиальных в России. Клуб из Санкт-Петербурга стабильно сильнейший в РПЛ, а москвичи долгое время были его тенью и главным преследователем. Прошлый сезон смазал общую картину, но не зря именно «Локо» был последним чемпионом до начала абсолютной гегемонии сине-бело-голубых. И железнодорожники всегда готовы вернуть статус.
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Когда состоится и где смотреть матч «Зенит» — «Локомотив»
Встреча состоится в Санкт-Петербурге 30 июля и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт трансляции — в 17.00 мск. Обслужить игру доверили самому востребованному арбитру России — Сергею Карасеву.
«Зенит» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч РПЛ 30 июля 2022 года
Если вам кажется, что «Локо» никакой не соперник «Зениту» и давно им не является, вы ошибаетесь. С 2017 года команды провели 15 матчей, из которых за сине-бело-голубыми остались только шесть, а за их визави — пять. При этом санкт-петербуржцы вырвались вперед лишь благодаря успехам в последние полтора года — из последних четырех игр за ними остались три.
«Зенит» держит планку и за счет стабильности обходит конкурентов по чемпионату, а «Локомотив» как раз в прошлом году прилично просел, из-за чего впервые за четыре года остался без медалей. Сейчас москвичи только нащупывают игру и присматриваются к новому главному тренеру: пришедший летом Йозеф Циннбауэр — четвертый специалист в Черкизове с октября 2021 года. Плюс в клубе очень прилично изменился состав: например, из стартового состава матча против «Зенита», датированного прошлогодним августом, в последней игре принимали участие только Едвай, Камано и Живоглядов.
Большой плюс для «Локо» в том, что, в отличие от многих команд РПЛ, ему удалось удержать легионеров. Они заряжены принести клубу как минимум место в топ-3, как максимум — золото. Но для этого нужно обязательно обыгрывать больших соперников, а «Зенит» — Boss of the Boss.
В матчах против сине-бело-голубых важны отдача, концентрация и отсутствие банальных ошибок. Но с последним у «Локо» сейчас есть проблемы. В игре первого тура против «Нижнего Новгорода» железнодорожники пропустили после единственной вразумительной атаки соперника — в большинстве. А «Ростову» едва не проиграли из-за ляпа молодого вратаря Худякова и несогласованных действий на стандарте в первые минуты игры.
В целом оборона команды Циннбауэра пока что серое пятно. Еще и только что купленный защитник Фассон вылетел на длительный срок из-за травмы. В этой ситуации странно читать комментарии Дмитрия Баринова, который грозился закрыть самого техничного игрока «Зенита» Клаудиньо. Потому что остальные игроки соперника доставят не меньше проблем.
На правом фланге у питерцев будет бушевать Малком, а на поддержку к нему наверняка придет Кассьерра. С ними придется справляться Ненахову/Тихнизяну и Магкееву — и их не ждет ничего хорошего. Все они молоды и неопытны плюс часто хватают ненужные карточки. Семак наверняка сделает ставку на атаки через этот край железнодорожников, чтобы выбить через него как можно больше ошибок и опасных атак.
Вы в то же время можете сделать ставку на удаление или пенальти. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ на красную карточку предлагают коэффициент 2.95, на второе событие — 2.35. Что касается шансов команд, то победу «Зенита» предлагается взять за 1.35, это примерно 47% вероятности исхода. Успех «Локо» идет за 3.80 (23%), ничья — за 3.30 (30%).
«Локомотив» будет вынужден вступить с соперником в ожесточенную перестрелку. Благо атака москвичей позволяет вскрыть любую оборону чемпионата, и зенитовская не исключение. А решит многое битва молодых вратарей. Кто из них проведет матч жизни, тот и принесет своей команде важнейшую победу.
Прогноз от «СЭ»: «обе забьют» за 1.85.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1