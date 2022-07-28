Баринов заявил, что закроет Клаудиньо в матче с «Зенитом». Принесет ли это успех «Локомотиву»?

Техничный бразилец не главная проблема для москвичей.

Противостояние «Зенита» и «Локомотива» в последние годы стало одним из самых принципиальных в России. Клуб из Санкт-Петербурга стабильно сильнейший в РПЛ, а москвичи долгое время были его тенью и главным преследователем. Прошлый сезон смазал общую картину, но не зря именно «Локо» был последним чемпионом до начала абсолютной гегемонии сине-бело-голубых. И железнодорожники всегда готовы вернуть статус.

Насладиться очередным суперматчем с участием команд вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Зенит» — «Локомотив»

Встреча состоится в Санкт-Петербурге 30 июля и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт трансляции — в 17.00 мск. Обслужить игру доверили самому востребованному арбитру России — Сергею Карасеву.

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч РПЛ 30 июля 2022 года

Если вам кажется, что «Локо» никакой не соперник «Зениту» и давно им не является, вы ошибаетесь. С 2017 года команды провели 15 матчей, из которых за сине-бело-голубыми остались только шесть, а за их визави — пять. При этом санкт-петербуржцы вырвались вперед лишь благодаря успехам в последние полтора года — из последних четырех игр за ними остались три.

«Зенит» держит планку и за счет стабильности обходит конкурентов по чемпионату, а «Локомотив» как раз в прошлом году прилично просел, из-за чего впервые за четыре года остался без медалей. Сейчас москвичи только нащупывают игру и присматриваются к новому главному тренеру: пришедший летом Йозеф Циннбауэр — четвертый специалист в Черкизове с октября 2021 года. Плюс в клубе очень прилично изменился состав: например, из стартового состава матча против «Зенита», датированного прошлогодним августом, в последней игре принимали участие только Едвай, Камано и Живоглядов.

Большой плюс для «Локо» в том, что, в отличие от многих команд РПЛ, ему удалось удержать легионеров. Они заряжены принести клубу как минимум место в топ-3, как максимум — золото. Но для этого нужно обязательно обыгрывать больших соперников, а «Зенит» — Boss of the Boss.

В матчах против сине-бело-голубых важны отдача, концентрация и отсутствие банальных ошибок. Но с последним у «Локо» сейчас есть проблемы. В игре первого тура против «Нижнего Новгорода» железнодорожники пропустили после единственной вразумительной атаки соперника — в большинстве. А «Ростову» едва не проиграли из-за ляпа молодого вратаря Худякова и несогласованных действий на стандарте в первые минуты игры.

В целом оборона команды Циннбауэра пока что серое пятно. Еще и только что купленный защитник Фассон вылетел на длительный срок из-за травмы. В этой ситуации странно читать комментарии Дмитрия Баринова, который грозился закрыть самого техничного игрока «Зенита» Клаудиньо. Потому что остальные игроки соперника доставят не меньше проблем.

Клаудиньо, «Зенит». Фото Global Look Press

На правом фланге у питерцев будет бушевать Малком, а на поддержку к нему наверняка придет Кассьерра. С ними придется справляться Ненахову/Тихнизяну и Магкееву — и их не ждет ничего хорошего. Все они молоды и неопытны плюс часто хватают ненужные карточки. Семак наверняка сделает ставку на атаки через этот край железнодорожников, чтобы выбить через него как можно больше ошибок и опасных атак.

Вы в то же время можете сделать ставку на удаление или пенальти. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ на красную карточку предлагают коэффициент 2.95, на второе событие — 2.35. Что касается шансов команд, то победу «Зенита» предлагается взять за 1.35, это примерно 47% вероятности исхода. Успех «Локо» идет за 3.80 (23%), ничья — за 3.30 (30%).

«Локомотив» будет вынужден вступить с соперником в ожесточенную перестрелку. Благо атака москвичей позволяет вскрыть любую оборону чемпионата, и зенитовская не исключение. А решит многое битва молодых вратарей. Кто из них проведет матч жизни, тот и принесет своей команде важнейшую победу.

Прогноз от «СЭ»: «обе забьют» за 1.85.

Ждете горячий матч и обилие голов? Сделайте ставку в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!